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İstanbullu Gelin'de olay sahne!

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ÜNLÜLER  | 16.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde Osman ve arkadaşı Gülbin'in arabadaki sahnesi izleyicilerden tepki topladı. Arabada cinsel ilişkiye girdiği sanılan çiftin o anları izleyici tarafından hoş karşılanmadı.

İstanbullu Gelin'de olay sahne!

İstanbullu Gelin dizisinin 66'ıncı bölümü Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Osman ve arkadaşı Gülbin'in arabadakisahnesi izleyiciden tepki topladı.

İstanbullu Gelin'e Osman ve yanındaki kadın arkadaşının arabadaki çay dökme sahnesi damga vurdu. İkilinin arabadaki duygusal sahnesinde Gülbin'in Osman'ın üzerine çay dökmesi ve temizlemeye çalıştığı anlar cinsel ilişki sahnelerini andırdı. İkilinin bu sahnesi sosyal medyada eleştirildi.

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"İYİCE SAÇMALADILAR"

Dizideki araba sahnesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Dizideki sahne için "Yok böyle berbat bir sahne" ve "Bitirin artık iyice saçmaladılar" gibi yorumlar yapıldı.

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