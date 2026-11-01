107 yaşına kadar yaşadı, sırrını açıkladı! Uzmanlardan uzun yaşam için 8 besin önerisi

Beslenme uzmanlarına göre uzun yaşamak için katı diyetler uygulamak veya sevilen yiyeceklerden tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Önemli olan, farklı besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak.

İŞTE UZMANLARIN SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN ÖNERDİĞİ 8 BESİN GRUBU:

1. Balık ve patates

107 yaşındaki Owen Filer, uzun yaşamının sırrını balık ve patates kızartması olarak açıkladı. Uzmanlara göre balık protein, patates ise potasyum ve lif içeriyor. Ancak kızartmanın sık tüketilmemesi ve porsiyonların küçük tutulması gerekiyor.

Beyin sağlığı için ise somon, sardalya ve uskumru gibi omega-3 bakımından zengin balıklar öneriliyor.

2. Kahve

Kahve tüketimiyle ilgili araştırmalar, ölçülü tüketimin bazı hastalıklara bağlı ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Kahvede bulunan antioksidanlar da vücudu korumaya yardımcı oluyor.

Uzmanlar, kahvenin şeker ve şurupla tüketilmemesini öneriyor. Geç saatlerde içilen kahvenin uyku düzenini bozabileceğini de hatırlatıyor.

3. Peynir

Kalsiyum ve protein içeren peynir, kemik ve kas sağlığı için önemli besinlerden biri. Bazı araştırmalarda peynir tüketimi ile daha düşük ölüm riski arasında ilişki bulundu. Ancak peynirin doğrudan yaşam süresini uzattığı kanıtlanmış değil.

Tuz ve doymuş yağ oranı nedeniyle peynirin aşırı tüketilmemesi gerekiyor.

4. Yumurta ve yağlı balıklar

Yumurta sarısı, hafıza için önemli olan kolin bakımından zengin. Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar ise kalp sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitlerini içeriyor.

Uzmanlar, bu besinlerin dengeli beslenme düzeninde yer almasını öneriyor.

5. Baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler

Fasulye ve mercimek gibi baklagiller lif ve bitkisel protein içeriyor. Bu besinler bağırsak sağlığına katkı sağlıyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler de vitamin ve mineral bakımından öne çıkıyor.

6. Soğutulmuş patates ve pirinç

Pişirildikten sonra soğutulan patates ve pirinçte dirençli nişasta oluşuyor. Bu madde bağırsaklardaki yararlı bakterileri besliyor. Ayrıca kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olabiliyor.

Zeytinyağı da uzmanların önerdiği besinler arasında bulunuyor. Tereyağı yerine zeytinyağı kullanmak, sağlıklı yağ tüketimini artırmanın yollarından biri olarak gösteriliyor.

7. Bitter çikolata ve fermente besinler

Kakao oranı yüksek bitter çikolata, kan damarlarının işleyişini destekleyen bileşikler içeriyor. Ancak uzmanlar birkaç kare çikolatanın yeterli olduğunu belirtiyor.

Yoğurt, kefir ve kimchi gibi fermente besinler ise bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini artırmaya yardımcı olabiliyor.

8. Kuruyemişler ve tohumlar

Ceviz, badem, chia tohumu ve keten tohumu sağlıklı yağ, protein ve lif içeriyor. Bu besinler kalp sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olarak öneriliyor.

Uzmanlara göre beslenmede yalnızca meyve ve sebzelere değil, baklagillere, tam tahıllara, kuruyemişlere ve farklı bitkilere de yer vermek gerekiyor.