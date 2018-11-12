İstanbullu Gelin'de Ülfet'ten Boranlar'ı kurtaracak miras sürprizi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin'in 16 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 62. bölümünden yeni fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin Ülfet yıllardır kin tuttuğu Esma ve ailesine karşı yelkenleri suya indiriyor. Esma'nın evindeki oyuncaklarla dolu gizli çocuk odasını görmesinin ardından Ülfet sırlarını anlattı. Esma'yla aralarında geçen duygusal konuşmanın ardından Ülfet, Boranlar'ın beklediği haberi verdi. Boranlar'ın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Ülfet, 30 milyon dolar değerindeki arsanın satışına onay verdiğini söyledi.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'de Galip ve Esma'nın evlilik telaşı Boran erkeklerine karmaşık duygular yaşattı. Esma çok mutlu olsa da oğulları için her şeyden vazgeçebileceğini söyledi. Dilara'nın hamile olduğunu öğrenen Adem ise boşanmaktan vazgeçti ve büyük bir sürpriz hazırladı. Ülfet ise moda gecesinde aniden sahneye çıkan Sedef'in kendisi hakkında gerçekleri açıklayacağını sanınca büyük korku yaşadı. Ancak Sedef, Ülfet'e gözdağı vermek için böyle bir yolu seçtiğini belli etti ve hakkında güzel sözler sarfetti.