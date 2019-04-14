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İstanbullular dikkat! Marmaray'a derbi düzenlemesi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak.

İstanbullular dikkat! Marmaray'a derbi düzenlemesi

Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 19.00’da Kadıköy’de derbi maçına çıkacak.

Derbi mücadelesi nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre 14.00 ile 23.00 saatleri arasında Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak.

Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferini yapan trenler ise Ayrılık Çeşmesi durağından geri dönecek.

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istanbul Derbi marmaray Fenerbahçe galatasaray

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