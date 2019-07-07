İstanbullular Riva plajına akın etti

Beykoz’daki Riva Merkez Plajı, bu yaz mevsiminde yine Beykozlular tarafından en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Sıcak havadan bunalan Beykozluların akın etmesiyle plaj doldu taştı. Denize girerek serinleyen vatandaşlar, aileleriyle ya da arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor. Beykoz Belediyesi tarafından yaz çalışmalarının yapıldığı plaj, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Plaja gelen vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına plaj içi ve çevresinde alt yapı, sert zemin, duvar, tel çit, kaldırım, temizlik, ot temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Denize girmek isteyen vatandaşların daha rahat edebilmeleri için plaja yeni 10 adet bay, 10 adet bayan duş, 7 adet bay, 7 adet bayan soyunma kabini ile 2 adet engelli tuvaleti, 11 adet bayan ve 9 adet erkek tuvaletinin yer aldığı 210 metrekarelik ortak alan kazandırıldı. Ayrıca denizin keyfini çıkarmak isteyen engelli vatandaşları da düşünen Beykoz Belediyesi, yaptığı engelli parkuru ile vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar burada girişten sahile kurulan rampayla akülü ya da tekerlekli araçlarıyla denize ulaşarak, refakatçileri eşliğinde denizin keyfini çıkarabiliyorlar.