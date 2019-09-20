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İstanbulspor 2 - 2 Balıkesirspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki karşılaşmada İstanbulspor ile Balıkesirspor 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor 2 - 2 Balıkesirspor

İstanbulspor 2 - 2 Balıkesirspor

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 74 Diouf), Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Kağan Miray Bağış), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, İbrahim Yılmaz
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Otoo, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Serdar Güncü), Kethevoama (Dk. 64 Malle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Celal Emir Dede)

Goller: Dk. 5 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 26 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 59, 80 Cajic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Mrsic, Dk. 44 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Dk. 89 Ali Aytemur (İstanbulspor)

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istanbulspor Balıkesirspor

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