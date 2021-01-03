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İstanbulspor 5-3 Ankaraspor (Maç Sonucu)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.01.2021 18:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, evinde Ankaraspor'u 5-3 yendi. Sarı-siyahlı ekip üst üste 3. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

İstanbulspor 5-3 Ankaraspor (Maç Sonucu)

İstanbulspor'un gollerini 15 ve 53'te İbrahim Yılmaz, 17'de Levent Ayçiçek, 46'da Uygar Zeybek ve 72'de penaltıyı gole çeviren Onur Ergün kaydetti.

Konuk ekibin gollerini 24'te Erdem Çetinkaya, 43'te Eric Ayuk ve 88'de Mbilla Etame attı.

İstanbulspor bu sonucun ardından puanını 31 yaptı. Ankaraspor ise 9 puanda kaldı.

İstanbulspor: 5 - Ankaraspor: 3

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa)

Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+2 Stanojevic (Ankaraspor)

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