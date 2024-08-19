İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor ile Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Hakem Fatih Tokail'in düdük çaldığı müsabaka Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK MESAJLARI

Maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile taraftarları selamladı.

SAHAYA GAFFAR OKKAN TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR

Dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği tribünleri selamlayan futbolcular ısınmak için sahaya 'önce vatan' pankartıyla çıktı.

İstanbulsporlu oyuncular, ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıkarak şehit emniyet müdürünü de anmış oldu.

MAÇ ÖNCESİ PROTOKOL KRİZİ

Amedspor-İstanbulspor maçında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, isminin protokole yazılmaması üzerine taraftarların arasına inip maçı izledi. Bunun üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Amedspor Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal ve Diyarbakır’daki STK temsilcileri de protokolden ayrılıp Doğan Hatun ile birlikte maçı izledi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokolden ayrıldı.