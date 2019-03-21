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İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi

FUTBOL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi.

İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımda 2015-2018 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fırat Gül'ün teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi.

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştı.

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Spor Toto 1. Lig istanbulspor Fırat Gül fatih tekke

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