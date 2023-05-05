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İstanbulspor'dan Galatasaray maçı talebi! 'İzin verseler Kadıköy'de oynarız!'

05.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor! 34. haftada Galatasaray'ı konuk edecek olan İstanbulspor'un, kritik maçı hangi stadyumda oynayacağına dair tartışmalar sürüyor. Bu sezon maçlarını genellikle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor, 16 Mayıs'ta oynanacak olan Galatasaray sınavının adresini belirlemeye çalışıyor. İşte detayalar...

İstanbulspor'dan Galatasaray maçı talebi! 'İzin verseler Kadıköy'de oynarız!'

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk için yarıştığı sezonda sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

DOLMABAHÇE TALEBİ REDDEDİLDİ

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle karşılaşmayı Vodafone Park'ta oynamak için TFF'ye başvurmuştu.

16 Mayıs'ta oynanacak olan Galatasaray müsabakası için Vodafone Park talebi reddedilen İstanbulspor'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"İZİN VERSELER KADIKÖY'DE OYNARIZ"

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Kulübün asbaşkanı Tekin Aksan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nu istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan, taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stadyum fark etmez, izin verseler Kadıköy'de de oynarız." ifadelerini kullandı.

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