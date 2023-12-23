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İstanbulspor'dan sahadan çekilmesi pahalıya patladı! Takım dağılıyor...

23.12.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Son dakikalarda gol yememiz ve kaybetmemiz üzücü" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan İstanbulspor’da Teknik Direktör Hakan Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OYUNCULAR DA MUTSUZ

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Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yakın, "Benim için son 3-4 gün o olaylardan sonra zordu. Takım için de zordu ama ona rağmen takımı tebrik ediyorum, çok iyi performans gösterdi. Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk. Diğer maçlarda olduğu gibi gol atamazsan ve gol yersen bu moral bozuyor. İkinci devre oyuna iyi başladık. Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Son dakikalarda gol yememiz ve kaybetmemiz üzücü" diye konuştu.

"BENDE BİR İZ BIRAKTI"

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’Geçen hafta yaşanan olaylardan sonra yeniden futbola dönmeniz zor oldu mu?’ diye sorulan soruya Hakan Yakın, "30 senedir futbolun içindeyim ve böyle bir şey yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı. Kendi ailemle de çok konuştum. Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça zaman var. Takıma da izin vereceğiz. Kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim" diye cevap verdi.

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