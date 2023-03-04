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İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın olacak mı?

04.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı Kırmızılıların 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekti fakat 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Gaziantep FK Kulübü Süper Lig'den çekildi. Şimdi gözler İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçına çevrildi. Peki, İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı canlı yayın olacak mı?

İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı bugün (4 Mart 2023 Cumartesi) günü oynanacak. Sporseverler maçın yayın saati ve kanalına ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte heyecanla beklenen İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçına ilişkin detaylar...

İSTANBULSPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ve Galatasaray arasında oynanacak hazırlık mücadelesi ile ilgili canlı yayın bilgisi bulunmuyor.

İSTANBULSPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor ve Galatasaray Spor Kulübü'nün canlı yayın ile ilgili bilgi yayımlamadığı ve şuan için canlı yayın olmadığı görülüyor.

Konu hakkında gelişme yaşandığında eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

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