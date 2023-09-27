İstanbulspor - Galatasaray maçındaki o görüntü büyük tepki çekmişti! TFF açıkladı: Sözleşme feshedildi!

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor ile Galatasaray, dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada futbolcuların forma ve vücutlarının yeşile boyandığı gözlemlenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlendiği ifade edilirken, ilgili firmanın sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir.”

