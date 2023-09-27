SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. İstanbulspor - Galatasaray maçındaki o görüntü büyük tepki çekmişti! TFF açıkladı: Sözleşme feshedildi!

İstanbulspor - Galatasaray maçındaki o görüntü büyük tepki çekmişti! TFF açıkladı: Sözleşme feshedildi!

27.09.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Saha zemini ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin 28 Eylül Perşembe günü itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor ile Galatasaray, dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada futbolcuların forma ve vücutlarının yeşile boyandığı gözlemlenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

AA-20230926-32246190-32246178-ISTANBULSPOR_GALATASARAY (Large)

Yapılan açıklamada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlendiği ifade edilirken, ilgili firmanın sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

AA-20230926-32246357-32246351-ISTANBULSPOR_GALATASARAY (Large)

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!
İranlı kadınlar, Neymar'ı tribünde izleyecek!İranlı kadınlar, Neymar'ı tribünde izleyecek!
Sergen Yalçın derken, Aykut Kocaman bitti!Sergen Yalçın derken, Aykut Kocaman bitti!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İstanbulspor galatasaray tff atatürk olimpiyat süper li yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.