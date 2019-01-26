Hakem Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç'in üzerine yürüdü

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçını yöneten hakem Zorbay Küçük maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşadı.
Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç’in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük’ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük’e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.
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