İstanbulspor karşısında 6 maç sonra gol sevinci yaşamıştı! Simge Sağın'ın paylaşımı Wanda Nara'yı çok kızdıracak!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u geriden gelerek mağlup eden Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

"YAKIŞIKLI, HANİ SEN GÜLÜYORSUN YA İNCEDEN"

Galatasaray resmi hesabı, "Aşkın Olayım" ile özdeşleşen Icardi'nin dönüşünü, Simge'nin yeni şarkısı "Yakışıklı" ile kutladı. Paylaşımda şarkının dizeleri olan "Yakışıklı, hani sen gülüyorsun ya inceden" sözlerine yer verildi.

SİMGE'DEN PAYLAŞIM!

Simge ise sarı-kırmızılıların paylaşımına Instagram hesabından yer vererek "Yakışıklıya geçmiş olmuş. Bu kadar yakışmazdı bir şarkı sana" notunu düştü. Simge ayrıca, nazar boncuğu emojisi kullandı.





