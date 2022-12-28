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İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

28.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken sporseverler de arama motorlarında İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbulspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) karşılaşacak. Maçı Hakem Suat Aslanboğa yönetecek. Aslanboğa'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak. İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyorç Peki, İstanbulspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Kasımpaşa maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stayumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.

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