SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

22.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin merak edilenler haberimizde...

İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor - Konyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak edildi. Vatandaşlar internette "İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu!Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu!
UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."
Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor İstanbulspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!

Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!

Bu kadarını kimse beklemiyordu! G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer

Bu kadarını kimse beklemiyordu! G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Balotelli Galatasaray'a!

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Balotelli Galatasaray'a!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.