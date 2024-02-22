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  4. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenmanda kavga eden oyuncularına boks eldiveni giydirdi!

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenmanda kavga eden oyuncularına boks eldiveni giydirdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 19:05 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenmanda kavga eden oyuncularını barıştırmak için ilginç bir yöntem uyguladı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenmanda kavga eden oyuncularına boks eldiveni giydirdi!

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'dan enteresan bir hamle geldi. Antrenmanda kavga eden oyuncularını barıştırmak için farklı bir yöntem izleyen Korkmaz'ın hamlesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR..."

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Oyuncularını yanına çağırıp boks eldiveni giydiren Korkmaz, "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizle burada kavga edeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı olacaksınız." dedi.

SARILIP BARIŞTILAR

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Osman Zeki Korkmaz'ın bu hamlesi sonrası kahkahaya boğulan oyuncular kısa süre sonra birbirlerine sarılıp barıştılar.

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