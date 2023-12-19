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İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından Erman Toroğlu'ndan korkutan yorum!

19.12.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor’un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti. Bu kararın ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumlarda bulundu.

İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından Erman Toroğlu'ndan korkutan yorum!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu’nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan’a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.

MÜSABAKA YARIDA KALDI

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VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

ERMAN TOROĞLU İSYAN ETTİ!

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Yaşanan bu pozisyonun ardından konuşan Erman Toroğlu, “Daha iki gün önce ‘Beklemeyin vurun neşteri, daha kötü şeyler olmadan vurun neşteri, kıyak yapmayın’ dedim ama kimse dinlemiyor! Korkuyorum toplumsal olaylara gidiyor bu işin sonu! Bir kez daha diyorum beklemeyin vurun neşteri! İyiye gitmiyor işin sonu!” ifadelerini kullandı.

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