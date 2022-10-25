İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Tekke'nin hayatı ve biyografisi!

Fatih Tekke, İstanbulspor'un yeni teknik direktörü oldu. Konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası birçok kişi, İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Fatih Tekke hakkında merak edilenler...
Fatih Tekke 9 Eylül 1977 yılında Trabzon, Köprübaşı'da dünyaya geldi.
Fatih Tekke eski bir futbolcudur ve şu an Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u çalıştırmaktadır.
Fatih Tekke'nin altyapı kariyeri:
Trabzonspor
Fatih Tekke'nin profesyonel kariyeri:
1994-1997 Trabzonspor
1997-1998 → Altay (kiralık)
1998-2000 Trabzonspor
2000-2003 Gaziantepspor
2003-2006 Trabzonspor
2006-2010 Zenit
2010 Rubin Kazan
2010-2011 Beşiktaş
2011 MKE Ankaragücü
2011-2012 Orduspor
Fatih Tekke'nin Milli Takım kariyeri:
1992-1993 Türkiye U-15
1993-1994 Türkiye U-16
1993-1995 Türkiye U-17
1994-1995 Türkiye U-18
1996-1997 Türkiye U-21
1998-2007 Türkiye
İşte Fatih Tekke'nin teknik direktörlük yaptığı takımlar:
2015 Kayseri Erciyesspor
2016 Boluspor
2017-2018 Manisaspor
2018 Denizlispor
2018-2019 İstanbulspor
2020-2021 İstanbulspor
2021 Bursaspor
2021-2022 Denizlispor
2022- İstanbulspor
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" ifadesi kullanıldı.
Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de İstanbulspor'da ayrı ayrı iki dönem görev yapmıştı.
Sarı-siyahlı kulüp, önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmuştu.