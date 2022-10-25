İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Tekke'nin hayatı ve biyografisi!

Fatih Tekke, İstanbulspor'un yeni teknik direktörü oldu. Konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası birçok kişi, İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Fatih Tekke hakkında merak edilenler...

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke 9 Eylül 1977 yılında Trabzon, Köprübaşı'da dünyaya geldi.

Fatih Tekke eski bir futbolcudur ve şu an Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u çalıştırmaktadır.

FATİH TEKKE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fatih Tekke'nin altyapı kariyeri:

Trabzonspor

Fatih Tekke'nin profesyonel kariyeri:

1994-1997 Trabzonspor

1997-1998 → Altay (kiralık)

1998-2000 Trabzonspor

2000-2003 Gaziantepspor

2003-2006 Trabzonspor

2006-2010 Zenit

2010 Rubin Kazan

2010-2011 Beşiktaş

2011 MKE Ankaragücü

2011-2012 Orduspor

Fatih Tekke'nin Milli Takım kariyeri:

1992-1993 Türkiye U-15

1993-1994 Türkiye U-16

1993-1995 Türkiye U-17

1994-1995 Türkiye U-18

1996-1997 Türkiye U-21

1998-2007 Türkiye

FATİH TEKKE'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

İşte Fatih Tekke'nin teknik direktörlük yaptığı takımlar:

2015 Kayseri Erciyesspor

2016 Boluspor

2017-2018 Manisaspor

2018 Denizlispor

2018-2019 İstanbulspor

2020-2021 İstanbulspor

2021 Bursaspor

2021-2022 Denizlispor

2022- İstanbulspor

İSTANBULSPOR'DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" ifadesi kullanıldı.

Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de İstanbulspor'da ayrı ayrı iki dönem görev yapmıştı.

Sarı-siyahlı kulüp, önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

