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İstatistikler şampiyonu belirledi: Medipol Başakşehir!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde ettiği puanlar ve yaşadığı kayıplar göz önüne alındığında mevcut durumda şampiyonluğu garantilemiş gözüküyor.

İstatistikler şampiyonu belirledi: Medipol Başakşehir!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, dün akşam sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkaran turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan ancak son periyotta kupayı kaçıran Başakşehir, bu sezon ise mutlu sona çok yakın duruyor. 25 maçta 17 galibiyeti bulunan, kalesinde gördüğü 12 golle de ligin en az gol yiyen ekibi konumunda olan Abdullah Avcı'nın takımı, gösterdiği bu performansla rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Ligde beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe'den iki maçta 4 puan alan, sahasında Beşiktaş'ı mağlup edip, Galatasaray ile de berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonundaki yenilgilerini de Kasımpaşa ve Sivasspor karşısında aldı.

RAKAMLAR 'BAŞAKŞEHİR' DİYOR

Geçen her karşılaşmadan sonra puan farkını daha da açan Başakşehir'in, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde ettiği puanları göz önüne aldığımızda ise şampiyonluk garanti gibi duruyor. Turuncu-lacivertli takım, geçtiğimiz sezonun söz konusu periyodunda 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 22 puan toplayıp, sadece 5 puan kaybetmiş, ligi de 72 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Avcı'nın öğrencileri, 2016-2017'de de 9 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik sonucu 20 puan elde etmeyi başarmış, ancak 7 puanlık kayıp sonucunda da 34 hafta sonunda 73 puanla Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.
Bu istatistikler baz alındığında 57 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Antalyaspor'u yenip farkı 8'e düşürmesine rağmen şampiyonluğa ulaşmış olacak.

Turuncu-lacivertlilerin 2016-2017, 2017-2018 sezonlarının son 9 haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017
Akhisarspor: 2 - M.Başakşehir: 1
M.Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
Ç.Rizespor: 3 - M.Başakşehir: 3
M.Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1
Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1
M.Başakşehir: 2 - Gençlerbirliği: 1
Trabzonspor: 0 - M.Başakşehir: 0
M.Başakşehir: 2 - Adanaspor: 1
Kayserispor: 0 - M.Başakşehir: 1

2017-2018
M.Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
Akhisarspor: 1 - M.Başakşehir: 2
M.Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Galatasaray: 2 - M.Başakşehir: 0
M.Başakşehir: 3 - Kayserispor: 1
Osmanlıspor: 1 - M.Başakşehir: 4
M.Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1
Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 2
M.Başakşehir: 3 - Kasımpaşa: 2

(İHA)

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