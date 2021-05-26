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İşte 25 Mayıs reyting sonuçları! Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
26.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. TİAK tarafından yayınlanan izlenme oranlarına göre Total ve AB sıralaması belirleniyor. En çok izlenen dizi ya da program ise reytinglerde birinci oluyor…

İşte 25 Mayıs reyting sonuçları! Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

Survivor’da eleme heyecanının yaşandığı 25 Mayıs akşamı, milyonlarca insan TV8’de bir araya geldi. Kanal D'nin başarılı yapımı Hekimoğlu, final bölümüyle ilgi gören diziler arasındaydı. Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve programlar da reytinglerde üst sıraları zorladı…

25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 7.KOGUSTAKI MUCIZE (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 HEKIMOGLU (OZET) KANAL D

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. TİAK tarafından belirlenen reyting sonuçları neticesinde dizilerin izlenme oranları ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu dizisi
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