İşte 25 Mayıs reyting sonuçları! Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

Survivor’da eleme heyecanının yaşandığı 25 Mayıs akşamı, milyonlarca insan TV8’de bir araya geldi. Kanal D'nin başarılı yapımı Hekimoğlu, final bölümüyle ilgi gören diziler arasındaydı. Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve programlar da reytinglerde üst sıraları zorladı…

25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV