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İşte Adis Jahovic'in son durumu!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, Denizlispor ile oynanan maçta kafasına aldığı darbe sonrası sakatlanarak kenara gelmişti.

İşte Adis Jahovic'in son durumu!

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Adis Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

2 gün müşahade altında tutulacağı açıklanan Makedon futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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