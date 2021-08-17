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İşte Barcelona'nın toplam borcu

17.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün borcunun 1.35 milyar Euro olduğunu açıkladı.

İşte Barcelona'nın toplam borcu

Barcelona Başkanı Joan Laporta düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumunu ortaya koyan açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibinde ikinci başkanlık dönemini geçiren Laporta, futbolcu maaşlarının kulübün gelirinden fazla olduğunu açıkladı.

"Futbolculara ödediğimiz maaşlar, kulübün toplam gelirinin %103'ünü oluşturuyor." diyen Laporta, "Rakiplerimizden %20-25 daha fazla. 451 milyon Euro da kaybımız var. Covid-19'dan dolayı 91 milyon Euro zarar ettik" diye konuştu.

"Buraya geldiğimizde kulübün zor bir durumda olduğunu gördük. Yaptığımız ilk iş Camp Nou'nun yenilenmesi için 80 milyon Euro'luk kredi bulmak oldu."

KAPTAN İNDİRİM YAPTI

Yeni sezon öncesi maaş bütçesini gelire göre dengelemeye çalışan Barcelona, oyunculardan indirim talep etti. Takım kaptanlarından Gerard Pique maaşında indirime giden ilk futbolcu oldu.

Pique'ye teşekkür eden Laporta, "Onu takdir ediyorum, takımın diğer kaptanlarıyla görüşmelerimiz güzel gidiyor." dedi.

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