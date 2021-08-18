İşte Barcelona'nın Türk yıldıza teklifi!

Daha 18 yaşını bile doldurmayan ve yıllardır dev kulüplerle adı anılan genç orta saha oyuncusunun adı bir süredir Barcelona ile ciddi şekilde anılıyordu. Katalan devi, Kayserispor'a resmi teklifini bu hafta iletecek.

Sarı Kırmızılılar'ın 5 milyon Euro istediği Emre için tarafların 3.5 milyon Euro gibi bir rakama el sıkışması bekleniyor.

Emre'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından bir sezon daha Kayserispor'da oynamaya devam edeceği, gelecek sezon ise Barcelona'nın yolunu tutacağı belirtildi.



