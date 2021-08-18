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  4. Marcao ilk değil! İşte yeşil sahada takım arkadaşına saldıran yıldızlar

Marcao ilk değil! İşte yeşil sahada takım arkadaşına saldıran yıldızlar

18.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak kırmızı kartla oyundan atılan Marcao herkesi şaşırtmıştı. Sahada takımda arkadaşına saldıran tek isim Marcao değil. İşte yeşil sahalarda takım arkadaşları ile birbirine giren isimler...

Marcao ilk değil! İşte yeşil sahada takım arkadaşına saldıran yıldızlar

Marcao’nun Kerem’e saldırmasının yankıları sürerken yeşil sahalar da bu tarz olayların yabancısı değil. İşte daha önce takım arkadaşlarıyla sahada kavga eden diğer futbolcular:

TOLUNAY KAFKAS'TAN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT

11 Aralık 2001’de Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile oynayan Denizli’de Tolunay Kafkas kale önünde yaşanan bir karambolden sonra kendisine sitem eden kaleci Soulama’ya tokat atınca kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

SABRİ BOĞAZINI SIKTI, MELO ELİNE VURDU

3 Haziran 2015’te Bursa ile oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray 1-0 gerideyken Melo, bir pozisyon sonrası Sabri’nin üzerine yürüdü. Sabri arkadaşının boğazını sıkarken, Sambacı da Sabri’nin eline vurdu. Olay daha fazla büyümezken Aslan 3-2 kazanıp kupanın sahibi oldu.

Marcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımıMarcao'nun eşinden Galatasaray paylaşımı

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

2 Nisan 2005’te Aston Villa ile oynanan maçta skor 3-0 iken 82. dakikada Newcastle United’lı lee Bowyer ile kieron Dyer birbirlerine girdi. Ayrılana kadar yumruklar havada uçuştu. Bowyer’ın forması yırtılırken hakem Barry knight 2 futbolcuyu da kırmızı kartla oyundan attı.

KAVGA ETTİLER, 2 YIL BERABER OYNADILAR

Fernando Ricksen-Vladislav Radimov: 6 Şubat 2008’de Malaga ile Zenit’li Ricksen ile Radimov yumruk yumruğa birbirine girdi. Takım arkadaşlarının ayırdığı ikili oyundan atılsalar da kulüp herhangi bir ceza vermedi. Bu kavgaya karşın Ricksen ile Radimov 2 yıl daha birlikte oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Marcao
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