Marcao ilk değil! İşte yeşil sahada takım arkadaşına saldıran yıldızlar

Marcao’nun Kerem’e saldırmasının yankıları sürerken yeşil sahalar da bu tarz olayların yabancısı değil. İşte daha önce takım arkadaşlarıyla sahada kavga eden diğer futbolcular:
11 Aralık 2001’de Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile oynayan Denizli’de Tolunay Kafkas kale önünde yaşanan bir karambolden sonra kendisine sitem eden kaleci Soulama’ya tokat atınca kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
3 Haziran 2015’te Bursa ile oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray 1-0 gerideyken Melo, bir pozisyon sonrası Sabri’nin üzerine yürüdü. Sabri arkadaşının boğazını sıkarken, Sambacı da Sabri’nin eline vurdu. Olay daha fazla büyümezken Aslan 3-2 kazanıp kupanın sahibi oldu.
2 Nisan 2005’te Aston Villa ile oynanan maçta skor 3-0 iken 82. dakikada Newcastle United’lı lee Bowyer ile kieron Dyer birbirlerine girdi. Ayrılana kadar yumruklar havada uçuştu. Bowyer’ın forması yırtılırken hakem Barry knight 2 futbolcuyu da kırmızı kartla oyundan attı.
Fernando Ricksen-Vladislav Radimov: 6 Şubat 2008’de Malaga ile Zenit’li Ricksen ile Radimov yumruk yumruğa birbirine girdi. Takım arkadaşlarının ayırdığı ikili oyundan atılsalar da kulüp herhangi bir ceza vermedi. Bu kavgaya karşın Ricksen ile Radimov 2 yıl daha birlikte oynadı.
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