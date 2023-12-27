İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Aleyna Eroğlu iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Eroğlu uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eroğlu iddialı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Aleyna Eroğlu'nun iddialı ve cesur tarzı takipçilerinden tam not alıyor.

Ünlü ismin gönderilerine sosyal medyada; 'Güzelliğin halis mi?', 'Ne kadar değiştin', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapılıyor.

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçti.

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat verdi.

Aleyna Eroğlu son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol aldı.







