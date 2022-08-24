İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat nereli ve kaç yaşında?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat 2021 yılında 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler nedeniyle tepki çekmişti. Nazlı Hamarat'ın son paylaşımı ise bardağı taşırdı. Peki, Nazlı Hamarat kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat nereli ve kaç yaşında?
Nazlı Hamarat, 1988'de Balıkesir, Bandırma'da doğdu.
Nazlı Hamarat, İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdi. Nazlı Hamarat, önce 2011 yılında önce "24 saat" adlı albümünü ardından da "Tak" adlı albümü çıkardı. 2012'de Türkiye'nin ilk ve tek showgirl görevini üstlendiğini söylemiştir.
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