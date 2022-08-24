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İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat nereli ve kaç yaşında?

24.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle tepki çekti. "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" diyen İşte Benim Stilim yarışmacısı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Nazlı Hamarat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Nazlı Hamarat'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat nereli ve kaç yaşında?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat 2021 yılında 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler nedeniyle tepki çekmişti. Nazlı Hamarat'ın son paylaşımı ise bardağı taşırdı. Peki, Nazlı Hamarat kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat nereli ve kaç yaşında?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI NAZLI HAMARAT KİMDİR?

Nazlı Hamarat, 1988'de Balıkesir, Bandırma'da doğdu.

Nazlı Hamarat, İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdi. Nazlı Hamarat, önce 2011 yılında önce "24 saat" adlı albümünü ardından da "Tak" adlı albümü çıkardı. 2012'de Türkiye'nin ilk ve tek showgirl görevini üstlendiğini söylemiştir.

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