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İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Tv 8 ekranlarına bir dönem damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’in fenomen yarışmacısı Nihal Candan zor günler geçiriyor. Bu zor dönemi atlamak için dua eden Nihal Candan’ın sosyal medya paylaşımları tepki yarattı. Geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddia edilen sevgilisi Hakan Boy için dua eden Nihal Candan’ın bu anları paylaşması sosyal medyada gündem oluşturdu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!

25 Ağustos Salı Nihal Candan’ın sevgilisi iş insanı Hakan Boy bir binadan düşerek ağır yaralanmıştı. Yaşanan olayın intihar girişimi olduğunu öne sürülmüştü. Özel bir hastahanede tedavi altına alınan Hakan Boy’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sevgilisi hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Nihal Candan ise sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.
nihal candan
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan fenomen yarışmacı sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak, “Anılarımız için çok teşekkürler. Yenileri için dua ediyorum. Gücünü biliyorum, gücüne güveniyorum" ifadelerini kullandı. Hayati riski hala devam eden Hakan Boy için Nihan Candan dua etmeye gitti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşması ise eleştirilerin fitilini ateşledi.

Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy intihar girişiminde bulundu! Yoğun bakımdaNihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy intihar girişiminde bulundu! Yoğun bakımda

‘DUA ZAMANI’

nihal candan
Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan sevgilisi için Nihal Candan Hz. Yüşa Türbesi’ni ziyarete gitti. Hz. Yüşa’nın kabrinin olduğu tepeye giden fenomen yarışmacı başörtülü bir fotoğrafını yayınlayarak “Dua zamanı” notunu düştü.
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Ardından Nihal Candan’ın türbenin başında dua ederken çekilen bir karesini paylaşması ise takipçilerinden olumsuz eleştiri almasına neden oldu.

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