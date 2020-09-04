İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!

25 Ağustos Salı Nihal Candan’ın sevgilisi iş insanı Hakan Boy bir binadan düşerek ağır yaralanmıştı. Yaşanan olayın intihar girişimi olduğunu öne sürülmüştü. Özel bir hastahanede tedavi altına alınan Hakan Boy’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sevgilisi hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Nihal Candan ise sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.



Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan fenomen yarışmacı sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak, “Anılarımız için çok teşekkürler. Yenileri için dua ediyorum. Gücünü biliyorum, gücüne güveniyorum" ifadelerini kullandı. Hayati riski hala devam eden Hakan Boy için Nihan Candan dua etmeye gitti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşması ise eleştirilerin fitilini ateşledi.

‘DUA ZAMANI’



Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan sevgilisi için Nihal Candan Hz. Yüşa Türbesi’ni ziyarete gitti. Hz. Yüşa’nın kabrinin olduğu tepeye giden fenomen yarışmacı başörtülü bir fotoğrafını yayınlayarak “Dua zamanı” notunu düştü.



Ardından Nihal Candan’ın türbenin başında dua ederken çekilen bir karesini paylaşması ise takipçilerinden olumsuz eleştiri almasına neden oldu.

