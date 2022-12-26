'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova'yı görenler tanıyamıyor! Mesleği de şaşırttı

2014 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 7 sezon süren ekranların moda yarışması İşte Benim Stilim sayesinde tanınan Azeri kökenli Sima Şerafettinova son haliyle gündemde.

Yarışmadaki tavırlarıyla o dönem oldukça popüler olan yarışmacı 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.

Eski yarışmacıyı görenler "Sosyal medyaya yeni bir olarak dönmüş", "En az Büşra Pekin kadar değişmiş", "Artık estetiği bırak" yorumlarında bulundu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Sima'nın pilot olması da herkesi şaşırttı.

Hem kendi markasını işleten hem de pilot olan Sima Şerafettinova bir paylaşımında "Hep hayalini kurduğum ama gerçek olabileceğini hiç düşünmediğim bir şeydi. Bir kadın olarak bu noktaya gelmek için çok zorlandım. Bir buçuk yıl önce, kadın pilot olma konusundaki ön yargılar ve klişelere uymamam nedeniyle neredeyse pilot lisansımı kaybediyordum" dedi.



