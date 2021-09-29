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İşte Benim Stilim yıldızı Bahar Candan 3 ayda 1 trilyon harcadığını itiraf etti! "Herkes bu parayı harcıyor"

29.09.2021 03:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı İşte Benim Stilim isimli moda programında sergilediği davranışlarıyla ün kazanan ve sonrasında sosyal medya fenomeni haline gelen Bahar Candan açıklamalarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Bahar Candan, bir televizyon programında 3 ayda 1 trilyon kazanıp harcadığını itiraf etti.

İşte Benim Stilim yıldızı Bahar Candan 3 ayda 1 trilyon harcadığını itiraf etti! "Herkes bu parayı harcıyor"

İşte Benim Stilim isimli program ile üne kavuşan ve sonrası Doya Doya Moda programında da yer alan Bahar Candan, şaşırtan açıklamalarıyla gündemde sıkça yer alıyor. Sosyal medyada da fenomen haline gelen Bahar Candan, Instagram'da şu anda 564 bin civarı takipçiye sahip.

BAHAR CANDAN 1 TRİLYON HARCADIĞINI İTİRAF ETTİ!

Fenomen isim, son olarak Armağan Çağlayan'ın programı için verdiği röportajı ile gündeme gelmişti. Katıldığı moda programının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir şekilde gündemde kalmayı başaran Bahar Candan, bu defa Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

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Programda lüks yaşantısından bahseden Bahar Candan, kaldığı otel hakkında yöneltilen soruyu "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" şeklinde yanıtladı.

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"AYNI PARAYI BENCE HERKES HARCIYOR"

Bunun üzerine "Peki, o kadar kazanıyor musun?" şeklinde soran Serengil'e yanıt olarak Bahar Candan "Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" cevabını verdi.

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İşte fenomen ismin sosyal medya hesabında paylaştığı ve çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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