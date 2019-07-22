İşte Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru

Beşiktaş, yeni giyim sponsoruyla anlaşma imzaladı. TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup’un markası Cacharel’le anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 2 yıl boyunca seyahatlerinde ve kamplarında bu markanın kıyafetleri ile boy gösterecek. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, markanın kendileri için çok önemli ve şans getirdiğini belirterek, “Cacharel 100. yıldaki şampiyonluğumuzda da giyim sponsorumuzdu. Bu imzayı atmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Gençlere de ilham veren bir marka oldu. Keyifli bir işbirliği olacak. Takımımıza özel tasarımlar olacak. Çarşamba günü Avusturya kampına gidiyoruz ve bunların ilkini de yakışıklı sporcularımızın üzerinde göreceksiniz. Bu işbirliği için TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve camiama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Ülkemizin çok güzel olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Fikret Orman, “Ülkemizin kıymetini bilmediğimiz noktalar var. Bu ülkede yaşarken, sporun markasını, kulüplerin markasını artırmamız lazım. Bu anlaşma güzel bir anlaşma” dedi. Futbolcuların, markanın katalog çekimlerinde yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Orman, “Ben de bugün damat gibi giyindim burada. Futbolcular insanlara rol model oluşturuyor. Kulübümüzün zarafetini anlatmak ve insanlara örnek olabilmek için hocalarımız da vesile olacak. Bir markanın ürününü tanıtmak değil, kendi güzelliğimizi de tanıtıyoruz. Oyuncularımızı güzel giydirdiğimiz zaman bunun da algısı değişiyor. Bu gibi işbirlikleri çok önemli” dedi. Anlaşmanın 2 yıllık olduğunu söyleyen Orman, “Ama hazır başkan buradayken, çıkmadan 5 yıllık yaparız biz onu” ifadelerini kullandı.