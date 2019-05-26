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İşte Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, Alman kaleci Loris Karius 2 bin 700 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olurken, Domagoj Vida 2 bin 695 ve Gökhan Gönül 2 bin 389 dakika sahada kaldı.

İşte Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 3. olan Beşiktaş'ta en istikrarlı oyuncu Loris Karius olurken, Burak Yılmaz en golcü ve Caner Erkin de en hırçın oyuncu olarak dikkati çekti. Bu sezon şampiyonluk için umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takımda kiralık olarak görev yapan Alman kaleci Loris Karius, 30 karşılaşmada şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 31 maçta 2 bin 695 süre aldı. Bu sezon zaman zaman sakatlık yaşamasına rağmen Gökhan Gönül de 29 karşılaşmada oynayıp 2 bin 389 dakika şans buldu. Siyah-beyazlı takımın istikrarlı oyuncularından Atiba Hutchinson 2 bin 250, Adem Ljajic 2 bin 229 ve Caner Erkin de 2 bin 72 dakika oynadı.

GÖKHAN GÖNÜL VE ROCO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncular Gökhan Töre ile Enzo Roco oldu. Yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerine dönüş için sezona başlayan Gökhan Töre, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika oynayabildi. Sezon içinde kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, istediğini bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kötü performansıyla dikkati çeken bir başka oyuncu Roco oldu. Şilili futbolcu, sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 6 karşılaşmada 238 dakika süre alabildi. Beşiktaş'ta bu sezon bir kez forma şansı bulabilen kaleci Utku Yuvakuran ise 90 dakika şans buldu.

EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonundaki en golcü oyuncusu Burak Yılmaz oldu. Siyah-beyazlı takıma devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, 15 maçta 11 gol atarak kısa sürede Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Torino ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Ljajic 9 gollük katkı yaparken, genç oyuncu Güven Yalçın da 8 golle etkili bir performans gösterdi.

TAKIMIN HIRÇINI CANER ERKİN

Siyah-beyazlılarda en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu. Bu sezon 28 maçta şans bulan Caner, 11 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Gary Medel, 8 sarı ve 1 kırmızıyla sezonu tamamlarken; Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Vida 7'şer sarı ile birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Beşiktaş Loris Karius Spor Toto Süper Lig domagoj vida gökhan gönül

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