İşte Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 3. olan Beşiktaş'ta en istikrarlı oyuncu Loris Karius olurken, Burak Yılmaz en golcü ve Caner Erkin de en hırçın oyuncu olarak dikkati çekti. Bu sezon şampiyonluk için umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takımda kiralık olarak görev yapan Alman kaleci Loris Karius, 30 karşılaşmada şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 31 maçta 2 bin 695 süre aldı. Bu sezon zaman zaman sakatlık yaşamasına rağmen Gökhan Gönül de 29 karşılaşmada oynayıp 2 bin 389 dakika şans buldu. Siyah-beyazlı takımın istikrarlı oyuncularından Atiba Hutchinson 2 bin 250, Adem Ljajic 2 bin 229 ve Caner Erkin de 2 bin 72 dakika oynadı.

GÖKHAN GÖNÜL VE ROCO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncular Gökhan Töre ile Enzo Roco oldu. Yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerine dönüş için sezona başlayan Gökhan Töre, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika oynayabildi. Sezon içinde kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, istediğini bulamadı.