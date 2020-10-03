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İşte Bruma'nın yeni adresi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Bruma, PSV'den Olympiakos'a kiralandı.

İşte Bruma'nın yeni adresi!

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a kiralandı.

Olympiakos'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli kanat oyuncusu, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık olarak kırmızı-beyazlıların formasını giyecek.

Yıldız oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer edilmiş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. (Sporx)

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