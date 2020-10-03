İşte Bruma'nın yeni adresi!

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a kiralandı.
Olympiakos'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli kanat oyuncusu, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık olarak kırmızı-beyazlıların formasını giyecek.
Yıldız oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer edilmiş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. (Sporx)
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