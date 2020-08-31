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İşte damakları şenlendiren meşhur Malatya geleli kebabının ustaları hayran bırakan tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Damağınızın bayram edeceği lezzet geleli kebabı, sevdiklerinizi de mutlu eder. Sofralarınızın rengi olan tarif, sizi de gecenin yıldızı yapar. Tadından sıklıkla söz ettiren geleli kebabı ile özel günlerinizi şenlendirebilir ya da sadece çekirdek ailenize yaparak günü mutlu bitirmelerini sağlayabilirsiniz.

İşte damakları şenlendiren meşhur Malatya geleli kebabının ustaları hayran bırakan tarifi...

Patlıcan rüyasına ne dersiniz? Osmanlı'dan bugüne kadar gelen Malatya'nın meşhur geleli kebabı, et ile patlıcanın buluşma noktası! Kendine has aroması olan lezzet ile etkileyici sunumlar yapabilir ve yiyenlerde hayranlık uyandırabilirsiniz.

SOFRANIZDA ŞENLİK HAVASI YARATAN TARİFİN MALZEMELERİ

Kalabalık bir aile misiniz? O zaman yaklaşık 1-1 buçuk saatte yapabileceğiniz geleli kebabı tam size göre! Kebabın malzemeleri ise şöyle:

  • Yarım kilo soğan

  • 1 kilo patlıcan

  • 750 gram kuşbaşı kuzu eti

  • 300 gram yeşil sivri biber

  • Yarım kilo domates

  • Tuz

  • Yarım yemek kaşığı domates salçası

  • Karabiber

  • Sıvı yağ

Üzerini süslemek için:

  • Çeri domates

  • Sivri biber

  • Arpacık soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağ

LEZZETİ İLE MUTLU EDEN KEBAP NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle, tüm malzemeleri yıkayarak hazırlığa başlayabilirsiniz.

  • Tarifin başrol oyuncusu olan patlıcanları közleyerek devam edebilirsiniz. Kabuklarının yumuşadığından emin olduğunuz patlıcanları, soyup güzelce ezin.

  • Ardından, ezdiğiniz patlıcanları tepsinizin en altına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.

  • Bir yandan, kuzu ya da yumuşak kuşbaşı etini sıvı yağ koyup kavurmaya başlayın, diğer yandan da soğanları küçük küçük doğrayın.

  • Kavurduğunuz et suyunu çektikten sonra üzerine soğanları ekleyip devam etmeniz gerekir. Soğanın aromasıyla etin lezzeti birbirine karışırsa tadına doyum olmaz!

  • Soğanlar ölmeye başlayınca, domates ve sivri biberler ile birlikte domates salçasını da ekleyip 3-5 dakika kavurun. Sonrasında 2 ya da 3 su bardağı su ilave etmeyi de unutmayın.

  • Çok az su kalana kadar pişirmeye devam edin.

  • Son olarak tuz ve dilediğiniz baharatı ilave edip patlıcanların üzerine hazırladığınız etleri özenli bir şekilde yerleştirin.

  • Üzerine çeri domates, biber ve soğanı da koyarsanız işlem tamamdır! Sunum çok önemli, değil mi ama?

  • Son aşamada tereyağını da kebabın üzerine gezdirdikten sonra 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirebilirsiniz.

    • HASSAS NOKTALARA DİKKAT!

    Meşhur geleli kebabının hakkını vermek istiyorsanız, bazı püf noktaları doğru bir şekilde uygulamanız gerekir.

    • Öncelikle, sunumunuzu gerçekleştirdiğiniz kabın ısıya dayanıklı olması gerektiğiniz unutmamanız gerekir. Testi, çömlek ya da borcamda servis edebilir ya da piştikten sonra ayrı bir sunum tabağına alabilirsiniz.

    • Tarifinize biber ve domates salçasını birlikte ekleyerek lezzetini farklılaştırabilirsiniz.

  • İçerisine eklemek istediğiniz baharatları sevdiklerinizin arasından seçmeniz, ortaya etkili bir lezzet çıkmasına yardımcı olur.

  • Kebabı fırına vermeden hemen önce üzerinde bol tereyağı gezdirirseniz, lezzetinin büyüleyiciliği katbekat artar.

  • Kullanacağınız malzemelerin taze, canlı ve diri olması, yemeğinizin daha lezzetli ve kolay pişmesini sağlar.

    • https://yemek.com/tarif/patlicanli-geleli-kebabi/

    https://www.nefisyemektarifleri.com/malatya-geleli-kebabi/

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