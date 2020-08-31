İşte damakları şenlendiren meşhur Malatya geleli kebabının ustaları hayran bırakan tarifi...

Patlıcan rüyasına ne dersiniz? Osmanlı'dan bugüne kadar gelen Malatya'nın meşhur geleli kebabı, et ile patlıcanın buluşma noktası! Kendine has aroması olan lezzet ile etkileyici sunumlar yapabilir ve yiyenlerde hayranlık uyandırabilirsiniz.

SOFRANIZDA ŞENLİK HAVASI YARATAN TARİFİN MALZEMELERİ

Kalabalık bir aile misiniz? O zaman yaklaşık 1-1 buçuk saatte yapabileceğiniz geleli kebabı tam size göre! Kebabın malzemeleri ise şöyle:

Yarım kilo soğan

1 kilo patlıcan

750 gram kuşbaşı kuzu eti

300 gram yeşil sivri biber

Yarım kilo domates

Tuz

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Sıvı yağ

Üzerini süslemek için:

Çeri domates

Sivri biber

Arpacık soğan

2 yemek kaşığı tereyağ

LEZZETİ İLE MUTLU EDEN KEBAP NASIL YAPILIR?