İşte damakları şenlendiren meşhur Malatya geleli kebabının ustaları hayran bırakan tarifi...

Patlıcan rüyasına ne dersiniz? Osmanlı'dan bugüne kadar gelen Malatya'nın meşhur geleli kebabı, et ile patlıcanın buluşma noktası! Kendine has aroması olan lezzet ile etkileyici sunumlar yapabilir ve yiyenlerde hayranlık uyandırabilirsiniz.
SOFRANIZDA ŞENLİK HAVASI YARATAN TARİFİN MALZEMELERİ
Kalabalık bir aile misiniz? O zaman yaklaşık 1-1 buçuk saatte yapabileceğiniz geleli kebabı tam size göre! Kebabın malzemeleri ise şöyle:
Yarım kilo soğan
1 kilo patlıcan
750 gram kuşbaşı kuzu eti
300 gram yeşil sivri biber
Yarım kilo domates
Tuz
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Karabiber
Üzerini süslemek için:
Çeri domates
Sivri biber
Arpacık soğan
LEZZETİ İLE MUTLU EDEN KEBAP NASIL YAPILIR?
Öncelikle, tüm malzemeleri yıkayarak hazırlığa başlayabilirsiniz.
Tarifin başrol oyuncusu olan patlıcanları közleyerek devam edebilirsiniz. Kabuklarının yumuşadığından emin olduğunuz patlıcanları, soyup güzelce ezin.
Ardından, ezdiğiniz patlıcanları tepsinizin en altına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.
Bir yandan, kuzu ya da yumuşak kuşbaşı etini sıvı yağ koyup kavurmaya başlayın, diğer yandan da soğanları küçük küçük doğrayın.
Kavurduğunuz et suyunu çektikten sonra üzerine soğanları ekleyip devam etmeniz gerekir. Soğanın aromasıyla etin lezzeti birbirine karışırsa tadına doyum olmaz!
Soğanlar ölmeye başlayınca, domates ve sivri biberler ile birlikte domates salçasını da ekleyip 3-5 dakika kavurun. Sonrasında 2 ya da 3 su bardağı su ilave etmeyi de unutmayın.
Çok az su kalana kadar pişirmeye devam edin.
Son olarak tuz ve dilediğiniz baharatı ilave edip patlıcanların üzerine hazırladığınız etleri özenli bir şekilde yerleştirin.
Üzerine çeri domates, biber ve soğanı da koyarsanız işlem tamamdır! Sunum çok önemli, değil mi ama?
HASSAS NOKTALARA DİKKAT!
Meşhur geleli kebabının hakkını vermek istiyorsanız, bazı püf noktaları doğru bir şekilde uygulamanız gerekir.
Öncelikle, sunumunuzu gerçekleştirdiğiniz kabın ısıya dayanıklı olması gerektiğiniz unutmamanız gerekir. Testi, çömlek ya da borcamda servis edebilir ya da piştikten sonra ayrı bir sunum tabağına alabilirsiniz.
Tarifinize biber ve domates salçasını birlikte ekleyerek lezzetini farklılaştırabilirsiniz.
İçerisine eklemek istediğiniz baharatları sevdiklerinizin arasından seçmeniz, ortaya etkili bir lezzet çıkmasına yardımcı olur.
Kebabı fırına vermeden hemen önce üzerinde bol tereyağı gezdirirseniz, lezzetinin büyüleyiciliği katbekat artar.
https://yemek.com/tarif/patlicanli-geleli-kebabi/
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