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İşte dünyanın en güzel trans bireyi Emma Ellingsen

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında paylaştığı Youtube videosu ile fenomen haline dönüşen Norveçli Emma Ellingsen, şimdilerde ülkesinin Kendall Jenner'ı olarak anılıyor. Ancak genç modeli farklı kılan bir özelliği var. O da trans birey olması.

Daha 7-8 yaşındayken eşcinsel olduğunu fark eden genç model, güzelliği kadar şaşırtan hikayesiyle de ilgi çekiyor. Konuyla ilgili izlediği belgeselden sonra kimliğini tam olarak fark ettiğini söyleyen Emma, cinsiyet değiştirme sürecini ailesinin desteğiyle atlatmış.

Norveç'in başkenti Oslo'ya bir saatlik mesafe uzaklıkta yaşayan Emma Ellingsen 2001 doğumlu.
Instagram'da yakaladığı şöhreti geçtiğimiz yıl YouTube'a taşıyan sosyal medya fenomeni geçtiğimiz temmuz ayında paylaştığı video sayesinde tanındı. Çünkü videoda trans birey olduğunu açıklayarak takipçilerini şaşkına uğrattı.
Norveçli model trans birey olduğunu 8-9 yaşlarında fark etti.
Konu hakkında bir belgesel izledikten sonra kimliğinden emin olan genç model durumu annesinin yüzüne söylemekten çekindiği için mesajla anlattı.
Ailesinin desteği sayesinde cinsiyet geçiş sürecini başlatan genç kız hormon almaya henüz bu yıl başladı.
Trans birey olduğunu açıklamasıyla takipçi sayısını artıran Emma, birbiri ardına reklam anlaşmaları imzaladı ve bu yüzden şimdi mezuniyetine iki yıl kala okuluna işi yüzünden ara verdi.
Ailesinin okula ara vermesine hoşgörüyle yaklaştığını dile getiren Emma, sosyal medyada kendisine kötü yorum yapmamalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
"Durumum hakkında her zaman insanlara açık oldum. Norveç'te transseksüel modellerin kabul edilmesi mutluluk verici" diyen Emma, erkek ergenliğini henüz başlamadan durdurdukları için doğuştan bir kadın gibi görünüyor.
Norveç'te yeni bir televizyon şovunda yer alan Emma Ellingsen yaşamını YouTube'tan paylaşmayı sürdürüyor.
İşte Norveç'in Kendall Jenner'ı olarak anılan Emma'nın sosyal medya paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
trans birey Transeksüel Norveç

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