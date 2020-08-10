SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşan Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı takımdan alacağı rakam ortaya çıktı.

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detayları ortaya çıktı.

F.Bahçe'den teklif almasına rağmen Mert Hakan'ın aksine kararından dönmeyen yıldız için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.

4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan Emre'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.

Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre Kılınç'la Fenerbahçe dışında Celta Vigo ve Fiorentina ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmeyen ve şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Emre'den Terim oldukça umutlu. (Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Genç yıldız takımda kalacakGenç yıldız takımda kalacak
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...

Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

Ali Yavuz Kol bu kez kalacak

Genç yıldız takımda kalacak

Mbaye Diagne: Taraftarımıza borcum var

Diagne: Borcum var

Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Fatih Öztürk geliyor!

Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!

Galatasaray Bernard Mensah transferini bitiriyor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.