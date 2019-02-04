İşte en çok konuşulan 10 yerli dizi! (Ocak 2019 verileri)

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 04.02.2019 20:55 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarında ocak ayının en çok konuşulan dizileri belirlendi. Yeni yılın ilk ayında en çok konuşulan televizyon dizileri belli olurken, dizilerin televizyon dünyasına verdiği ara, ayın en çok konuşulan başlığı oldu.

İşte en çok konuşulan 10 yerli dizi! (Ocak 2019 verileri)

Ajans Press tarafından 1-31 Ocak arasındaki yazılı basın kaynakları taranarak çıkarılan medya raporunda, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.

,Gn0gyObK40u2CyRquGqSaw

En çok konuşulan ikinci yapım sırasına 104 haberle Sen Anlat Karadeniz yerleşti.

2131387_810x458

Bir Zamanlar Çukurova 102 haberle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

fft99_mf12849267

Star TV’den Erkenci Kuş dizisi, 94 haberle dördüncü oldu.

erkenci_kus_12bol_mobil_3

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 89 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

9774654-728xauto

Arka Sokaklar (74 haber)

,1A8aQoFUJ0ylDe87zaGkcQ

Payitaht Abdülhamid (68 haber)

,k1QCr9NK_USJS6VWe5IySQ

Çocuklar Duymasın (60 haber)

,aFgYCpPjnUOetZKAP00LxQ

Çarpışma (52 haber)

,xKn6rKGJ4UmC3e1cHP5zsw

Yasak Elma (50 haber)

,dxf5pE0XQUiZC4V1Xo517w


PARTNERÖnce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacakÖnce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Onun için yanıp tutuşuyorlar! Yeni seks sembolü...Onun için yanıp tutuşuyorlar! Yeni seks sembolü...
Konu: Cinsellik... Son döneme damga vurdularKonu: Cinsellik... Son döneme damga vurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diziler yerli dizi en çok konuşulan diziler diriliş: ertuğrul bir zamanlar çukurova Sen Anlat Karadeniz erkenci kuş

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sabah haberi alan binlerce kişi oraya akın etti! Bedava...

Bu sabah haberi alan binlerce kişi oraya akın etti! Bedava...

Sen misin fotoğrafları silen? Olay hareket

Sen misin fotoğrafları silen? Olay hareket

Büyük ikramiye talihlisiyle ilgili çarpıcı detay! 1 ay geçti...

Büyük ikramiye talihlisiyle ilgili çarpıcı detay! 1 ay geçti...

Marketten aldı, içinden çıkan şoke etti!

Marketten aldı, içinden çıkan şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan TV8'e bomba transfer!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e bomba transfer!

'İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'

Onun için yanıp tutuşuyorlar! Yeni seks sembolü...

Sex Education dizisine damga vuran 5 efsane karakter...

Konu: Cinsellik... Son döneme damga vurdular

Glass her şeye rağmen gişedeki yerini korudu

Glass her şeye rağmen gişedeki yerini korudu

Avengers: Endgame'den Super Bowl tanıtımı

Avengers: Endgame'den Super Bowl tanıtımı

Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.