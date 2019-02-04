İşte en çok konuşulan 10 yerli dizi! (Ocak 2019 verileri)

Ajans Press tarafından 1-31 Ocak arasındaki yazılı basın kaynakları taranarak çıkarılan medya raporunda, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.

En çok konuşulan ikinci yapım sırasına 104 haberle Sen Anlat Karadeniz yerleşti.

Bir Zamanlar Çukurova 102 haberle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Star TV’den Erkenci Kuş dizisi, 94 haberle dördüncü oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 89 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Arka Sokaklar (74 haber)

Payitaht Abdülhamid (68 haber)

Çocuklar Duymasın (60 haber)

Çarpışma (52 haber)

Yasak Elma (50 haber)



