İşte en güçlü iOS cihazları

Genellikle Android platformunda kullanılan ve düzenli olarak en güçlü Android telefonları yayınlayan AnTuTu, şimdi de Apple’ın en güçlü cihazlarını açıkladı. Apple’ın en güçlü cihazının iPhone Xs olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü AnTuTu’nu tarihinde en yüksek skoru alan cihaz iPad Pro olarak açıklandı.

2018 model 11 inç iPad Pro AnTuTu testinden tam 562.279 puan almayı başarıyor. iPad Pro 12.9 inç modeli ise 553.258 puan alarak listenin ikinci sırasında yer alıyor. 12.9 inç büyüklüğündeki modelin 11 inç modele göre bir tık az puan almasındaki en önemli etken ekran çözünürlüğü gösteriliyor.

Listenin üçücü sırasında ise Snapdragon 855 yonga setinin bile hala geçemediği iPhone Xs yer alıyor. iPhone Xs, AnTuTu’dan 361.035 puan alıyor. Listenin 4. sırasında 358.570 puan ile iPhone Xs Max ve 5. sırasında ise 352.324 puan ile iPhone Xr yer alıyor.

Apple’ın 10. yıl şerefine ürettiği iPhone X modeli ise 253.067 puan alarak listenin 8. sırasında kendine yer bulabiliyor. iPhone X ile iPhone Xs arasındaki farkın bu kadar çok olmasında Apple A12 yonga seti büyük rol oynuyor.