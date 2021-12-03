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İşte Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine gelebilecek isimler

03.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirveden bir hayli uzak kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılıyor. Sarı lacivertlilerde Pereira'nın yerine geçmesi beklenen hocaların isimler belli olmaya başladı. İşte detaylar...

İşte Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine gelebilecek isimler

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Çaykur Rize maçına da Vitor Pereira ile çıkacak olan Fenerbahçe, yeni teknik adam konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un ilk yarının sonuna kadar Portekizli hoca ile devam etmek istediği belirtilse de camiadaki baskının etkisi altında kaldığı iddia ediliyor.

  1. haftada Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında da Pereira'nın takımın başında olduğu kaydedilirken, yönetimin 3 teknik adamla görüşme halinde olduğu ileri sürülüyor. Bu 3 isimden birinin Fenerbahçe'yi kalan haftalarda çalıştırması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ün genç hocası Francesco Farioli, Hatay ile 2 sezondur Süper Lig'e damga vuran Ömer Erdoğan ve Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'la temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Karagümrüklü yöneticilerin görüşmeye izin vermesinden sonra Farioli'nin de Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor'un Ömer Erdoğan'ı bırakmak istemediği konuşulurken, genç teknik adam ise teklife olumlu bakıyor. Daha önce gelen teklifleri ailevi sorunları nedeniyle geri çeviren Buruk'un ise Fenerbahçe'de çalışma istediği ifade edildi.

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FRANCESCO FARIOLI

32 yaşındaki İtalyan hoca, Karagümrük ile geçtiğimiz sezondan bu yana 24 Süper Lig maçına çıktı. Genç teknik adam, 1.58 puan ortalaması yakalarken, takımı 39 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

ÖMER ERDOĞAN

Atakaş Hatayspor'un başında ikinci sezonunu yaşayan 44 yaşındaki teknik adam, 53 Süper Lig maçında görev yaptı. 25 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşayan genç çalıştırıcı, 1.64 puan ortalaması yakaladı. Erdoğan yönetimindeki Hatay, 85 kez ağları sarstı, 60 gol yedi.

OKAN BURUK

Hocalık kariyerinde Elazığ, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı. 2019-20'de şampiyonluk kupası kaldırdığı Başakşehir ile ligde 52 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 25 galibiyek, 15 beraberlik, 12 yenilgiyle 1.73 puan ortalaması yakaladı.

BILIC DE GÜNDEMDE

3 hocanın dışında Fenerbahçe'de konuşulan adaylardan biri Bilic. Çin ekibi B.Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hırvat hoca da listede yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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