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Lionel Messi'nin 30 milyon euro'luk şok kayıp

03.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi, yedinci kez Ballon d'Or'un sahibi oldu ancak iş hayatında 30 milyon euro'luk bir yatırımının yıkım kararıyla başı dertte.

Lionel Messi'nin 30 milyon euro'luk şok kayıp
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Kariyerinde yedinci Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi iş hayatında ise kötü bir haberle karşı karşıya.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız Barça forması giydiği dönemde 77 odalı bir otel satın almıştı.

El Confidencial'in haberine göre Lionel Messi'nin 2017'de 30 milyon euro'ya satın aldığı otel hakkında yıkım kararı olduğu iddia edildi. Barcelona'nın güneyinde bulunan dört yıldızlı otelin şehir standartlarına aykırı olduğu için yıkılması gündemde.

Lionel Messi dolandırıldı mı?
İddiaya göre Lionel Messi oteli satın almadan önce otel hakkında halihazırda bir yıkım kararı vardı.

Satın alma sırasında otelin önceki sahibinin yıkım emrini bildiği ancak buna rağmen satışa devam ettiği öne sürüldü.

Otel hakkında yıkım kararının gerçekleşmesi durumunda Lionel Messi'nin Barcelona'da yaptığı 30 milyon euro'luk yatırım yok olacak.

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Lionel Messi
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