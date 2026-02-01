İşte Galatasaray'ın Juventus karşısındaki tur şansı! Yapay zeka tek tek hesapladı!

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 20.sırada tamamlarken, play-off turunda Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekibin tur şansını ise yapay zeka sistemleri açıkladı.

TURUN FAVORİSİ JUVENTUS!

Football Meets Data'da yer alan rapora göre Glatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Turun favorisi yüzde 69'la Juventus olarak gösterildi.

Sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 9, yarı final yüzde 2, final yüzde 0.3 ve şampiyonluk yüzde 0.1 olarak tahmin edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU İHTİMALLERİ ORTAYA ÇIKTI...

Süper bilgisayarlar ve gelişmiş veri algoritmaları, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonuna dair kapsamlı bir simülasyon gerçekleştirdi. Yapılan son analizler sonucunda dev kupayı kaldırmaya en yakın adaylar belirlenirken, ortaya çıkan liste futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Listenin zirvesinde yüzde 27'lik oranla Arsenal yer alırken, Londra ekibini yüzde 14 ile Bayern Münih takip etti. Şampiyonluk yarışının favori isimlerinden Liverpool, Manchester City, Barcelona ve Paris Saint Germain yüzde 8'lik eşit şanslarla sıralanırken, Chelsea yüzde 6 ile bu ekiplerin hemen arkasında yer aldı.

Dev turnuvada Inter ve Real Madrid yüzde 4, Atletico Madrid ve Newcastle United yüzde 3, Sporting Lizbon yüzde 2 şans bulurken; Tottenham, Borussia Dortmund, Juventus ve Bayer Leverkusen ise yüzde 1'lik şampiyonluk ihtimaliyle listeye dahil oldu. Listenin alt sıralarında Benfica yüzde 0.4, Atalanta yüzde 0.3 oranında kalırken; temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Club Brugge, Olimpiakos, Monaco, Bodo Glimt ve Karabağ yüzde 0.1'lik sürpriz şampiyonluk ihtimalleriyle son basamakları paylaştı.