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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda gruplarda yer alacak. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merak edilirken Alman basını muhtemel grupları yazdı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

Alman basınından Quotenmeter internet sitesinin haberine göre hayali bir kura çekimi yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 4 büyük ligden 4'er takım gruplarda yer alacak ve Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını DAZN ve Sky televizyonları yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi yayınları ayrıca artık iki ayrı saat diliminde olacak ve Doğu Avrupa ülkelerinde müsabakalar 19.30'da başlayacak.

İşte Alman sitesinin hayali grupları...

A Grubu

Real Madrid
FC Shakhtar Donetsk
FC Schalke
Celtic

B Grubu

Manchester City
Roma
Spartak Moskova
AEK Athens

C Grubu

Juventus
Borussia Dortmund
Olympique Lyon
FC Brugge

D Grubu

FC Porto
Tottenham Hotspur
Monaco AS
Galatasaray

E Grubu

FC Barcelona
Napoli
Benfica Lizbon
FC Basel

Grup F

FC Bayern
Manchester United
CSKA Moskova
Dynamo Kiev

Grup G

Paris Saint-Germain
Atletico Madrid
Inter Milan
TSG Hoffenheim

Grubu H

Lokomotiv Moskova
FC Liverpool
FC Valensiya
PSV Eindhoven

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi porto Tottenham Hotspur monaco

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