İşte Guti'nin Beşiktaş cevabı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner'le çıktığı Guti Hernandez seferinden istediğini alarak döndü…
İki Beşiktaşlı yönetici, pazartesi akşamı yemekte bir araya geldikleri eski futbolcularına yardımcı hocalık teklifinde bulundu. Başkan Orman, yemekte ilk olarak Guti'nin siyah-beyazlı formayı giydiği dönemi gündeme getirdi; "Camiamız için önemli bir isimsin. Taraftar seni unutmadı, biz de unutmadık" dedi. Ardından başkanın "Seni yakından izliyoruz, Real Madrid'in altyapısında başarılı işler yaptın. Bizle çalışmanı isteriz" ifadesini kullandığı öğrenildi. Guti'nin cevabı "Beşiktaş'ta oynadığım dönemler benim için de çok önemli. Beşiktaş'ı yuvam gibi görüyorum… Bu görevi kabul ederim. Şenol Güneş'i biliyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Beni kabul ederse kendisinden öğreneceğim çok şey var" oldu. Siyah-beyazlıların uzun vadeli çalışmayı arzuladığı Guti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve nihai anlaşmanın yapılması bekleniyor.
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