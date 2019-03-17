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İşte haftanın en komik tweetleri!

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 17.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Yine dolu dolu bir haftanın ardından geriye komik tweetler kaldı. İşte gündemden sıkılanlara güldüren tweetler

İşte haftanın en komik tweetleri!

Seçim gündemiyle başlar döndü; herkes yavaştan yorulmaya başladı. Gündemin yoğunluğundan sıkılanlara haftanın en komik, en beğenilen, en olaylı tweetlerini derledik...

Buyrun gülmeye...

Doğum günü çocuğu tam pastanın mumunu üfleyeceği sırada, yanında duran çocuk, mumları üflüyor. Sonra ne mi oluyor, mumları üfleyemeyen doğum günü çocuğu, yanındakini kızarak boğazına sarılıyor.

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PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
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