İşte haftanın en komik tweetleri!

Seçim gündemiyle başlar döndü; herkes yavaştan yorulmaya başladı. Gündemin yoğunluğundan sıkılanlara haftanın en komik, en beğenilen, en olaylı tweetlerini derledik...
Buyrun gülmeye...
Doğum günü çocuğu tam pastanın mumunu üfleyeceği sırada, yanında duran çocuk, mumları üflüyor. Sonra ne mi oluyor, mumları üfleyemeyen doğum günü çocuğu, yanındakini kızarak boğazına sarılıyor.
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