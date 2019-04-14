İşte haftanın en komik tweetleri!

Yeniden oy sayımıydı, kara delikti, derbiydi derken bu haftayı da bitirdik... İşte sosyal medyada bu hafta gündem olmuş ve çok paylaşılmış tweetler:

Bakın neler neler var! Buyrun eğlenceye...

Kendini bilenler var...



Kara delik gündeminden para kazanmak için yola çıkanlar:)



Mazbata ve sayım kelimelerinden bıkanlar...



Herkesin dondurması kendine beyler...



Pratik zekanın zirvesi...



Gördüklerine inanamayıp ısrarla onaylatmak isteyenler...



Buyrun yaratıcılıksa yaratıcılık...



Bir kedi gördüm galiba...



Ve sayım gündeminden kurtulamayanlar...





