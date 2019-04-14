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İşte haftanın en komik tweetleri

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 14.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Her ne yapıyorsanız bırakın ve bu tweetlere bakıp kafanızı boşaltın... Gündemin tüm stresine rağmen güldüren paylaşımlar...

İşte haftanın en komik tweetleri

Yeniden oy sayımıydı, kara delikti, derbiydi derken bu haftayı da bitirdik... İşte sosyal medyada bu hafta gündem olmuş ve çok paylaşılmış tweetler:

Bakın neler neler var! Buyrun eğlenceye...

Kendini bilenler var...
1

Kara delik gündeminden para kazanmak için yola çıkanlar:)
2

Mazbata ve sayım kelimelerinden bıkanlar...
3

Herkesin dondurması kendine beyler...
4

Pratik zekanın zirvesi...
5

Gördüklerine inanamayıp ısrarla onaylatmak isteyenler...
7

Buyrun yaratıcılıksa yaratıcılık...
8

Bir kedi gördüm galiba...
9

Ve sayım gündeminden kurtulamayanlar...
10

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