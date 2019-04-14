İşte haftanın en komik tweetleri!

Yeniden oy sayımıydı, kara delikti, derbiydi derken bu haftayı da bitirdik... İşte sosyal medyada bu hafta gündem olmuş ve çok paylaşılmış tweetler:
Bakın neler neler var! Buyrun eğlenceye...
Kendini bilenler var...
Kara delik gündeminden para kazanmak için yola çıkanlar:)
Mazbata ve sayım kelimelerinden bıkanlar...
Herkesin dondurması kendine beyler...
Pratik zekanın zirvesi...
Gördüklerine inanamayıp ısrarla onaylatmak isteyenler...
Buyrun yaratıcılıksa yaratıcılık...
Bir kedi gördüm galiba...
Ve sayım gündeminden kurtulamayanlar...
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