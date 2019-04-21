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İşte haftanın en komik tweetleri!

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 21.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Oy sayımı bitti, mazbata gündemi sakinledi... O sırada sosyal medyada neler oldu? İşte bu haftaya damga vuran ve güldüren tweetler...

İşte haftanın en komik tweetleri!

Her ne yapıyorsanız bırakıp biraz bu tweetlere bakıp eğlenmeye ne dersiniz?

İşte bu haftaya sosyal medyada damga vuran tweetler:

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PARTNERKorunma talebine retKorunma talebine ret
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