İşte haftanın en komik tweetleri!

Her ne yapıyorsanız bırakıp biraz bu tweetlere bakıp eğlenmeye ne dersiniz?
İşte bu haftaya sosyal medyada damga vuran tweetler:
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
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