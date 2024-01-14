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  4. İşte Halil Umut Meler'in son hali! 34 gün sonra yeşil sahalara çıktı

İşte Halil Umut Meler'in son hali! 34 gün sonra yeşil sahalara çıktı

14.01.2024 17:55 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık’taki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı olaydan 34 gün sonra görev aldı.

İşte Halil Umut Meler'in son hali! 34 gün sonra yeşil sahalara çıktı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında İstanbulspor, Konyaspor’u ağırlarken müsabakada hakem Halil Umut Meler görev aldı. Süper Lig’in 15. haftasında 11 Aralık’ta Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler, bu olaydan 34 gün sonra düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER’E SEVGİ GÖSTERİSİ

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Taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler’e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler’e çiçek takdim etti.

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