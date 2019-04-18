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İşte hamburger yedikten sonra vücudunuza olanlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Burgerlerin sağlıksız olduğunu hepimiz biliyoruz ancak sadece 15 dakikada kötü etkilerini göstererek sağlığımızı hasara uğratıyorlar! Bakalım yarattığı etkiler nelermiş...

İşte hamburger yedikten sonra vücudunuza olanlar

İlk ısırıktan yaklaşık 15 dakika sonra vücuttaki glikoz oranı aniden yükselir. Alınan kalori enerjiye dönüşür. Sonrasında yükselen kan şekerini dengelemekte epey zorlanabilirsiniz.

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Hamburger yedikten 30 dakika sonra kan damar fonksiyonları olumsuz etkilenebilir çünkü bu tür yiyecekler yüksek oranda sodyum içerir.

Hamburgeri yediğiniz an tok hissetsenizde yaklaşık 1,5 2 saatin sonunda açlık tekrar bastırabilir. Çünkü bu süreçte kan şekeri aniden düşer ve beraberinde açlık gelir. Aç hissetmenin yanı sıra kan şekeri düşüklüğü çeşitli hastalıklara da kapı açar. Şekerin aniden yükselip alçalması bayılmaya bile neden olabilir, çok dikkatli olmak gerekir.

Düzenli olarak hamburger tüketimi insülin direncine neden olabilir. Bunun devamı ise şeker hastalığıdır.

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Hamburger, doymuş yağ bakımından zengindirler. Eğer düzenli bir şekilde hamburger tüketiyorsanız ileride alzheimer hastalığına yakalanma riskiniz artar.

Son derece sağlıksız olan bu yiyecek, bağışıklık sistemine de olumsuz bir şekilde etkiler.


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