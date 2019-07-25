İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Teresa Carpenter’ın 1991’de yayınlanan kitabı Mob Girl'ün merakla beklenen sinema filminde başrolü üstlenecek. 28 yaşındaki ABD’li yıldız, gerçek bir hikayeye dayanan yeni filminde mafya üyesi eşiyken muhbirlik yapmaya başlayan Arlyne Brickman'ı canlandıracak.
Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Pulitzer ödüllü Teresa Carpenter'ın gerçek suç hikayesinden beyazperdeye uyarlanıyor. Filmde Lawrence’a eşlik edecek diğer oyuncuların kimler olacağı ise merak konusu.
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