Mynet Trend

İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Sevilen aktris Jennifer Lawrence yeni filmi Mob Girl’ün müjdesini verdi.

İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Teresa Carpenter’ın 1991’de yayınlanan kitabı Mob Girl'ün merakla beklenen sinema filminde başrolü üstlenecek. 28 yaşındaki ABD’li yıldız, gerçek bir hikayeye dayanan yeni filminde mafya üyesi eşiyken muhbirlik yapmaya başlayan Arlyne Brickman'ı canlandıracak.

Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Pulitzer ödüllü Teresa Carpenter'ın gerçek suç hikayesinden beyazperdeye uyarlanıyor. Filmde Lawrence’a eşlik edecek diğer oyuncuların kimler olacağı ise merak konusu.

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Soderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyorSoderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyor
Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandıNicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lawrence

En Çok Okunan Trend Haberler

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Jamie Dornan’lı Untogether’ın fragmanı geldi

Jamie Dornan’lı Untogether’ın fragmanı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones'un final sezonu yeniden mi çekilecek?

Final sezonu yeniden mi çekilecek? HBO'dan açıklama geldi

The Laundromat filminden yeni görsel yayınlandı

Soderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyor

Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

Tom Cruise’un rolünü Brad Pitt kapmış

Tom Cruise’un rolünü Brad Pitt kapmış

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

"BTS: Bring The Soul" vizyona giriyor!

BTS yeni filmiyle hayranlarını kulise davet ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.